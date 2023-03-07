Минфин сообщил о введении спецмарки с эмблемой «Вино России»

Соответствующие стандартам качества виноделия вина из выращенного в РФ винограда получат специальную марку с эмблемой "Вино России". Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале Минфина РФ.
"В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.
Главная цель этих мер - добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках. "Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России", и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции", - сообщили в Минфине.