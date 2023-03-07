Минфин сообщил о введении спецмарки с эмблемой «Вино России»

"В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.