Минфин сообщил о введении спецмарки с эмблемой «Вино России»

В России подписали постановление, в соответствии с которым для отечественного вина вводят федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Об этом проинформировал Минфин РФ в официальном Telegram-канале.

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Как уточняется, марки появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного на территории РФ. Она также должна соответствовать всем стандартам качества виноделия.

Председатель правительства Михаил Мишустин поставил свою подпись на данном документе. Данные меры приняты для того, чтобы повысить качество отечественных вин и осведомлять потребителей о таких напитках.

В сообщении говорится, что марки с эмблемой получат производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».

Знак «Вино России» поместят на три федеральные специальные марки с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные».