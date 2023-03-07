Путин поручил освободить туроператоров от НДС за туры по России

Президент России Владимир Путин дал поручение освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) до 2027 года внутренние и въездные туристические поездки по стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 24 января, пояснили в пресс-службе.
Льгота для туроператоров по продаже «туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма» будет действовать с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах соответствующих изменений», - отмечается поручении.
Срок выполнения установлен до 1 июня 2023 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Кузбасс получит около 1 млрд рублей на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».
Кроме того, по данным РБК, Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. До этого оно было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. Это соглашение, заключенный между КНР и Россией в 2000 году, дает возможность организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.