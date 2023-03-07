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41 минуту назад

Путин поручил освободить туроператоров от НДС за внутрироссийские туры

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин дал поручение освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) до 2027 года внутренние и въездные туристические поездки по стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин поручил освободить туроператоров от НДС за туры по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 24 января, пояснили в пресс-службе.

Льгота для туроператоров по продаже «туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма» будет действовать с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах соответствующих изменений», - отмечается поручении.

Срок выполнения установлен до 1 июня 2023 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Кузбасс получит около 1 млрд рублей на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Кроме того, по данным РБК, Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. До этого оно было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. Это соглашение, заключенный между КНР и Россией в 2000 году, дает возможность организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Компании,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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