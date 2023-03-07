Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
46 минут назад

В Carlsberg назвали сорк продажи бизнеса в России

Лера Букина

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о планах продать до летнего периода все активы на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы, распространенный на фоне решения ее исполнительного директора Кееса т'Харта уйти с поста до конца третьего квартала.

На этой должности он находится с 2015 года. Кеес т'Харт уточнил, что пребывание на посту еще полгода позволит ему и его команде «продолжить реализацию амбициозных планов на 2023 год».

О том, что компания намерена продать все активы в России, стало известно весной прошлого года. В тот период она приняла решение остановить инвестиции и экспорт в Россию, прекратить производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

В прошлом году в Carlsberg Group оценили убытки фирмы после ухода с рынка России в $630 млн.

В России нашли способ вернуть ушедшие алкогольные бренды

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшие производители пива в России уменьшили выпуск напитка в 2022 году. Речь шла о таких компаниях, как AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group). У первой производство пива и пивных напитков сократилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у второй — на 4,7%, до 197,42 млн год к году.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий