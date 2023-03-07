Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о планах продать до летнего периода все активы на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы, распространенный на фоне решения ее исполнительного директора Кееса т'Харта уйти с поста до конца третьего квартала.

На этой должности он находится с 2015 года. Кеес т'Харт уточнил, что пребывание на посту еще полгода позволит ему и его команде «продолжить реализацию амбициозных планов на 2023 год».

О том, что компания намерена продать все активы в России, стало известно весной прошлого года. В тот период она приняла решение остановить инвестиции и экспорт в Россию, прекратить производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

В прошлом году в Carlsberg Group оценили убытки фирмы после ухода с рынка России в $630 млн.