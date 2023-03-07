Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о планах продать до летнего периода все активы на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы, распространенный на фоне решения ее исполнительного директора Кееса т'Харта уйти с поста до конца третьего квартала.
На этой должности он находится с 2015 года. Кеес т'Харт уточнил, что пребывание на посту еще полгода позволит ему и его команде «продолжить реализацию амбициозных планов на 2023 год».
О том, что компания намерена продать все активы в России, стало известно весной прошлого года. В тот период она приняла решение остановить инвестиции и экспорт в Россию, прекратить производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.
В прошлом году в Carlsberg Group оценили убытки фирмы после ухода с рынка России в $630 млн.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшие производители пива в России уменьшили выпуск напитка в 2022 году. Речь шла о таких компаниях, как AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group). У первой производство пива и пивных напитков сократилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у второй — на 4,7%, до 197,42 млн год к году.