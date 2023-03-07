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1 час назад

РИА Новости: бывший оператор "Сахалина-1" ENL прекратил работу в проекте из-за санкций

Газета.Ru

Бывший оператор нефтегазового проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegas Limited (ENL) прекратил работу в нем из-за западных санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Бывший оператор "Сахалина-1" ENL прекратил работу в проекте из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как следует из писем Exxon Neftegas Limited, имеющихся в материалах дела, рассмотренных судом в Южно-Сахалинске, компания остановила все работы из-за введения санкций США, Великобританией и Евросоюза в отношении Российского Федерации", - сказал источник агентства.

По его словам, суд не смог признать введенные санкции объективными причинами прекращения работ, так как они были приняты в нарушение статьи 41-го устава ООН, а другие члены консорциума (Индия, Япония) отказались выполнять требования санкций и заявили о готовности продолжить участие в проекте.

Он добавил, что суд также указал на "необоснованность и противоречивость" доводов ENL о наличии обстоятельств форс-мажора.

В конце февраля областной суд на Сахалине удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited. Ведомство просило взыскать с компании почти 15,5 млрд рублей задолженности по налогам и пени.

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