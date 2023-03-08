Шансы польской компании выиграть дело против "Транснефти" оценили

Перспективы удовлетворения исковых требований польской компании Orlen к «Татнефти» и «Транснефти» сомнительны, заявили в Центре стратегических разработок. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что польская компания получала нефть по контрактам с «Татнефтью» и «Роснефтью», транспортировку топлива осуществляла «Транснефть». На фоне международной повестки и сложностей с оплатой поставки 27 февраля поставки были прекращены.

В «Транснефти» пояснили, что польская сторона не оплатила маршрутные поручения и даже не оформила их. Соответственно, поставки в страну были исключены из утверждаемого Минэнерго РФ маршрутного графика.

Вместе с тем, в Orlen заявили, что планируют потребовать компенсаций от российских компаний из-за непоставки нефти.

Эксперт Максим Башкатов, глава направления «Правовое развитие» ЦСР, подчеркнул, что перспективы удовлетворения требований к экспортерам «выглядят сомнительными».

По его оценке, отсутствие поручений и исключение Польши из графика являются весомыми доводами в защиту от каких-либо требований польского концерна.