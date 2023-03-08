Шансы польской компании выиграть дело против "Транснефти" оценили

Перспективы удовлетворения исковых требований польской компании Orlen к «Татнефти» и «Транснефти» сомнительны, заявили в Центре стратегических разработок. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что польская компания получала нефть по контрактам с «Татнефтью» и «Роснефтью», транспортировку топлива осуществляла «Транснефть». На фоне международной повестки и сложностей с оплатой поставки 27 февраля поставки были прекращены.
В «Транснефти» пояснили, что польская сторона не оплатила маршрутные поручения и даже не оформила их. Соответственно, поставки в страну были исключены из утверждаемого Минэнерго РФ маршрутного графика.
Вместе с тем, в Orlen заявили, что планируют потребовать компенсаций от российских компаний из-за непоставки нефти.
Эксперт Максим Башкатов, глава направления «Правовое развитие» ЦСР, подчеркнул, что перспективы удовлетворения требований к экспортерам «выглядят сомнительными».
По его оценке, отсутствие поручений и исключение Польши из графика являются весомыми доводами в защиту от каких-либо требований польского концерна.
Результаты рассмотрения спора между Orlen и «Татнефтью», в свою очередь, будут зависеть от целого ряда условий и факторов, пояснил аналитик. Вместе с тем, отсутствие оплаты со стороны Варшавы, если оно имело место, позволит назвать правомерным отказ российской компании от дальнейших поставок.