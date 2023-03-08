Нидерландская Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке»

После ЧП на газопроводе «Северный поток» нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю (9%) в газопроводе, говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что компания в текущем внешнеполитическом контексте не прогнозирует возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем, в связи с этим она также не рассчитывает на получение новых дивидендов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года.