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1 час назад

Нидерландская Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке»

Газета.Ruиещё 3

После ЧП на газопроводе «Северный поток» нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю (9%) в газопроводе, говорится в пресс-релизе компании.

Нидерландская Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении отмечается, что компания в текущем внешнеполитическом контексте не прогнозирует возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем, в связи с этим она также не рассчитывает на получение новых дивидендов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года.

Ранее неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

Компании,Администрация США,
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