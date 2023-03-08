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53 минуты назад

Gasunie списала свою долю в «Северном потоке» после диверсии

Илья Родин

Газотранспортная компания Gasunie (Нидерланды) в полном объеме обнулила свою долю в «Северном потоке». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу оператора.

В пресс-службе пояснили, что на фоне международной повестки компания не ожидает даже в долгосрочной перспективе возобновления поставок газа по экспортным российским трубопроводам.

Сделки с нефтью между Россией и Индией оказались угрозой для доллара

Соответственно, владельцы компании не рассчитывают на получение каких-либо дивидендов.

«Стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 в конце 2022 года», - резюмировали в компании.

Напомним, что акции Nord Stream AG принадлежат «Газпрому» (одному из его дочерних подразделений), Wintershall Dea, E.ON, Engie и Gasunie. Наибольшая доля (51%) у российской стороны, наименьшая (9%) у нидерландской компании.

Компании,Газпром,
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