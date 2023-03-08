Газотранспортная компания Gasunie (Нидерланды) в полном объеме обнулила свою долю в «Северном потоке». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу оператора.
В пресс-службе пояснили, что на фоне международной повестки компания не ожидает даже в долгосрочной перспективе возобновления поставок газа по экспортным российским трубопроводам.
Соответственно, владельцы компании не рассчитывают на получение каких-либо дивидендов.
«Стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 в конце 2022 года», - резюмировали в компании.
Напомним, что акции Nord Stream AG принадлежат «Газпрому» (одному из его дочерних подразделений), Wintershall Dea, E.ON, Engie и Gasunie. Наибольшая доля (51%) у российской стороны, наименьшая (9%) у нидерландской компании.