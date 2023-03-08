Немецкий производитель шин покинет Россию

Гендиректор компании-производителя шин Continental AG Николай Сетцер сообщил, что корпорация намеревается продать свой российский бизнес в полном объеме. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Глава компании пояснил, что в 2022 году Continental столкнулась с большим количеством трудностей в сферах логистики, энергетики, поставок сырья.

Все эти сложности, подчеркнул Сетцер, вызваны конфликтом на Украине.

По его словам, в ближайшее время компания продаст свои предприятия в России, в том числе, шинный завод в Калуге. Он добавил, что сделка по продаже бизнеса находится в завершающей стадии.

Уточняется, что на заводах корпорации в России работают порядка 1,3 тыс человек.