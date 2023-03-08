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21 минуту назад

Немецкий производитель шин Continental планирует продать бизнес в России

Илья Родин

Гендиректор компании-производителя шин Continental AG Николай Сетцер сообщил, что корпорация намеревается продать свой российский бизнес в полном объеме. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Немецкий производитель шин покинет Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава компании пояснил, что в 2022 году Continental столкнулась с большим количеством трудностей в сферах логистики, энергетики, поставок сырья.

Все эти сложности, подчеркнул Сетцер, вызваны конфликтом на Украине.

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По его словам, в ближайшее время компания продаст свои предприятия в России, в том числе, шинный завод в Калуге. Он добавил, что сделка по продаже бизнеса находится в завершающей стадии.

Уточняется, что на заводах корпорации в России работают порядка 1,3 тыс человек.

Напомним, что 8 марта 2022 года, ровно год назад, Сетцер заявил о приостановке деятельности Continental в России.

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