Yanmar полностью прекращает свою деятельность в России

Японская компания Yanmar Holdings с апреля этого года полностью прекратит свою деятельность на российском рынке. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе компании.

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"Группа Yanmar прекратит все операции местной дочерней компании ООО "Янмар РУС", как только все необходимые для этого процедуры будут завершены. Ожидается, что это произойдет в начала апреля 2023 года", - отмечается в нем.

Yanmar Holdings открыла дочернее предприятие в России в 2014 году. Оно занималось продажей дизель-генераторов, насосного оборудования, сварочных аппаратов и т. д. После начала специальной военной операции РФ на Украине компания приостановила деятельность на российском рынке, за исключением некоторых операций, связанных с обслуживанием клиентов.