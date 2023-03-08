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1 час назад

Yanmar с апреля полностью прекращает свою деятельность в России

ТАССиещё 2

Японская компания Yanmar Holdings с апреля этого года полностью прекратит свою деятельность на российском рынке. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе компании.

Yanmar полностью прекращает свою деятельность в России
Фото: WikipediaWikipedia

"Группа Yanmar прекратит все операции местной дочерней компании ООО "Янмар РУС", как только все необходимые для этого процедуры будут завершены. Ожидается, что это произойдет в начала апреля 2023 года", - отмечается в нем.

Yanmar Holdings открыла дочернее предприятие в России в 2014 году. Оно занималось продажей дизель-генераторов, насосного оборудования, сварочных аппаратов и т. д. После начала специальной военной операции РФ на Украине компания приостановила деятельность на российском рынке, за исключением некоторых операций, связанных с обслуживанием клиентов.

По данным Японской организации по развитию внешней торговли, за прошедший год по крайней мере 60,6% японских компаний частично или полностью приостановили свою деятельность в РФ, еще 35,4% продолжают работу "как и прежде". Еще 4% компаний заявили, что уже полностью ушли с российского рынка или приняли решение об этом.

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