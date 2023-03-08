Azimut Hotels намерена покинуть европейский рынок

По данным на сайте компании, в Европе осталось три отеля AZIMUT — в немецких городах Дрезден, Эрдинг и Нюрнберг. Пресс-служба Azimut подтвердила РБК, что компания прекратила договоры управления с несколькими европейскими отелями.

По данным опроса, большинство респондентов — 34% — отмечают праздник по настроению. У 23% опрошенных дата 14 февраля уже прочно укрепилась в личном праздничном календаре. Еще 18% больше любят Новый год и/или 8 марта, а 25% и вовсе не считают День святого Валентина за праздник. Из тех, кто отмечают 14 февраля, 33% проведут его с супругами, 28% — с парнем/девушкой, 17% пока не выбрали пару.