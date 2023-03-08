ЦБ ожидает прибыль российских банков в 2023 году до 1,5 трлн рублей

«Судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза кризиса миновала, и появились новые неприемлемые практики (поведения российских банков — «Газета.Ru»). Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно, поэтому — еще раз повторю — надеемся на благоразумие банкиров», — предостерегла Набиуллина.