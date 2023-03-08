Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
23 минуты назад

Центробанк ожидает прибыль российских банков в 2023 году до 1,5 трлн рублей

Газета.Ru

Агентство «Прайм» сообщило, что Центробанк в своем базовом прогнозе ожидает чистую прибыль российских банков на уровне 1,2-1,5 трлн трлн рублей. Агентство ссылается на материалы ЦБ.

ЦБ ожидает прибыль российских банков в 2023 году до 1,5 трлн рублей
Фото: ЦБ РФЦБ РФ

По ожиданиям регулятора, прибыль банковского сектора может составить 1,2-1,7 трлн рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», руководство Банка России (Центробанка, ЦБ) намерено ужесточать контроль за соблюдением добросовестных правил поведения банков на внутреннем финансовом рынке.

«Судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза кризиса миновала, и появились новые неприемлемые практики (поведения российских банков — «Газета.Ru»). Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно, поэтому — еще раз повторю — надеемся на благоразумие банкиров», — предостерегла Набиуллина.

Компании,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий