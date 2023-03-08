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1 час назад

Глава ВТБ считает, что российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом

ТАСС

Реакция Запада на события 24 февраля 2022 года, в том числе объявление санкций, заставляет бизнес посмотреть на Запад по-другому и надолго забыть о дружбе с ним, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ: российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы, бизнесмены, были главными проводниками открытости России Западу. Однако реакция Запада на события 24 февраля 2022 года, эта волна ненависти по отношению к нам, санкции, судебные преследования заставляют нас взглянуть на Запад по-другому. Мы должны забыть о нашей дружбе с Западом. И надолго… Поскольку санкции, увы, продлятся дольше, чем военные действия", - сказал Костин в интервью французской газете Les Echos.

Он также подчеркнул, что "Запад ошибается насчет того, как в России происходит взаимодействие между властью и банковским сектором".

"Мы работаем исключительно по бизнес-правилам. Государство, являясь основным акционером, никогда не вмешивается в нашу работу. Мы политически не ангажированы. Это в 1990-е годы олигархи обладали политическим влиянием, используя свои финансовые рычаги. Но уже в 2000-е годы с приходом к власти президента [Владимира] Путина это влияние на Кремль закончилось. Сегодня санкции имеют обратный эффект", - пояснил глава ВТБ.

Вместе с тем Костин отметил, что "всегда был прозападным человеком".

"В США, в Европе я сотрудничал с руководителями банков. Теперь, несмотря на то, что я по-прежнему получаю поздравительные открытки на Новый год, публично вам скажут: "Костин? Ох! Он токсичен". До недавнего времени таким токсичным я не был. Между Западом и нами вскрылся абсцесс", - добавил он.

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