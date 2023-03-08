Глава ВТБ: российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом

"В США, в Европе я сотрудничал с руководителями банков. Теперь, несмотря на то, что я по-прежнему получаю поздравительные открытки на Новый год, публично вам скажут: "Костин? Ох! Он токсичен". До недавнего времени таким токсичным я не был. Между Западом и нами вскрылся абсцесс", - добавил он.