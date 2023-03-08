Глава ВТБ: российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом

Реакция Запада на события 24 февраля 2022 года, в том числе объявление санкций, заставляет бизнес посмотреть на Запад по-другому и надолго забыть о дружбе с ним, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы, бизнесмены, были главными проводниками открытости России Западу. Однако реакция Запада на события 24 февраля 2022 года, эта волна ненависти по отношению к нам, санкции, судебные преследования заставляют нас взглянуть на Запад по-другому. Мы должны забыть о нашей дружбе с Западом. И надолго… Поскольку санкции, увы, продлятся дольше, чем военные действия", - сказал Костин в интервью французской газете Les Echos.
Он также подчеркнул, что "Запад ошибается насчет того, как в России происходит взаимодействие между властью и банковским сектором".
"Мы работаем исключительно по бизнес-правилам. Государство, являясь основным акционером, никогда не вмешивается в нашу работу. Мы политически не ангажированы. Это в 1990-е годы олигархи обладали политическим влиянием, используя свои финансовые рычаги. Но уже в 2000-е годы с приходом к власти президента [Владимира] Путина это влияние на Кремль закончилось. Сегодня санкции имеют обратный эффект", - пояснил глава ВТБ.
Вместе с тем Костин отметил, что "всегда был прозападным человеком".
"В США, в Европе я сотрудничал с руководителями банков. Теперь, несмотря на то, что я по-прежнему получаю поздравительные открытки на Новый год, публично вам скажут: "Костин? Ох! Он токсичен". До недавнего времени таким токсичным я не был. Между Западом и нами вскрылся абсцесс", - добавил он.