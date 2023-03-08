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31 минуту назад

Российские производители алкоголя решили делать собственные джин и виски

Секрет Фирмы

За последний год поставки крепкого иностранного алкоголя помножились на ноль из-за санкций, а спрос у граждан не только остался, но и вырос. Поэтому алкокомпании решили как-то поддержать страждущих россиян. Для этого они стали использовать сырьё, которое завозят из других стран, и расширяют собственное производство. Среди местных компаний уже пошла конкуренция.

Российские производители алкоголя решили делать собственные джин и виски
Фото: секрет фирмысекрет фирмы

Например, Тульский винокуренный завод 1911 использует дистиллят из Доминиканы, который выдерживался от года до четырёх лет. Линейка будет состоять из белого, золотого и тёмного рома, а ещё напитка из рома и кокоса в 21%. Цена будет нормальная — полторашка за 650–850 рублей. В Beluga Group, кстати, тоже закупаются в Доминикане.

В Алкогольной сибирской группе и компании «Руст» заявили, что нашли сырьё в странах Карибского бассейна. При этом производители напомнили, что спрос на сырьё в мире не упал и поставщикам тяжело вклинить туда российских заказчиков. Но договориться всё равно удаётся.

Эксперты прикинули, что в России ром скоро вырастет в популярности и догонит джин, потому что его и сырьё для него можно спокойно завозить из Латинской Америки, Индии и других стран.

Тем временем спрос на алкоголь совсем не падает — за год россияне стали баловаться крепкими напитками на 7,5% чаще. То есть в среднем на одного человека приходится 6,8 л в год. Вино же многим опостылело — его продажи просели на 5,5%. А вот если есть стабильность, так это в употреблении пива — как приходились 52,2 л на человека, так в среднем и осталось.

Компании,Белуга Групп,
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