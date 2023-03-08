Российские производители алкоголя решили делать собственные джин и виски

За последний год поставки крепкого иностранного алкоголя помножились на ноль из-за санкций, а спрос у граждан не только остался, но и вырос. Поэтому алкокомпании решили как-то поддержать страждущих россиян. Для этого они стали использовать сырьё, которое завозят из других стран, и расширяют собственное производство. Среди местных компаний уже пошла конкуренция.
Например, Тульский винокуренный завод 1911 использует дистиллят из Доминиканы, который выдерживался от года до четырёх лет. Линейка будет состоять из белого, золотого и тёмного рома, а ещё напитка из рома и кокоса в 21%. Цена будет нормальная — полторашка за 650–850 рублей. В Beluga Group, кстати, тоже закупаются в Доминикане.
В Алкогольной сибирской группе и компании «Руст» заявили, что нашли сырьё в странах Карибского бассейна. При этом производители напомнили, что спрос на сырьё в мире не упал и поставщикам тяжело вклинить туда российских заказчиков. Но договориться всё равно удаётся.
Эксперты прикинули, что в России ром скоро вырастет в популярности и догонит джин, потому что его и сырьё для него можно спокойно завозить из Латинской Америки, Индии и других стран.
Тем временем спрос на алкоголь совсем не падает — за год россияне стали баловаться крепкими напитками на 7,5% чаще. То есть в среднем на одного человека приходится 6,8 л в год. Вино же многим опостылело — его продажи просели на 5,5%. А вот если есть стабильность, так это в употреблении пива — как приходились 52,2 л на человека, так в среднем и осталось.