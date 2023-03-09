Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

В США выдали ордер на арест самолета "Роснефти" ценой около $25 млн

ТАССиещё 1

Министерство юстиции США сообщило во вторник, что власти страны выдали ордер на арест якобы принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью $25 млн. Согласно распространенному заявлению ведомства, предполагается, что техника находится на территории России. Подобные меры объясняются Минюстом нарушениями экспортного законодательства США и введенных против РФ санкций.

В США выдали ордер на арест самолета «Роснефти» ценой около $25 млн
Фото: EPAEPA

"США выдали сегодня ордер на арест принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU. <...> Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест, установив возможную причину, согласно которой самолет подлежал аресту на основе нарушений Закона об экспортном контроле и последних санкций против России", - отмечается в тексте.

Антироссийские санкции предусматривают, в частности, расширенные запретительные меры на экспорт, реэкспорт и трансфер произведенных в США самолетов в Россию без соответствующей лицензии.

Минюст США полагает, что это судно может сейчас находиться или направляться в Россию или из нее. Ориентировочная стоимость борта, по версии американской стороны, составляет около $25 млн.

Компании,Роснефть,Министерство юстиции США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий