В США выдали ордер на арест самолета "Роснефти" ценой около $25 млн

Министерство юстиции США сообщило во вторник, что власти страны выдали ордер на арест якобы принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью $25 млн. Согласно распространенному заявлению ведомства, предполагается, что техника находится на территории России. Подобные меры объясняются Минюстом нарушениями экспортного законодательства США и введенных против РФ санкций.

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"США выдали сегодня ордер на арест принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU. <...> Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест, установив возможную причину, согласно которой самолет подлежал аресту на основе нарушений Закона об экспортном контроле и последних санкций против России", - отмечается в тексте.

Антироссийские санкции предусматривают, в частности, расширенные запретительные меры на экспорт, реэкспорт и трансфер произведенных в США самолетов в Россию без соответствующей лицензии.