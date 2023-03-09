Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

"Ъ": в 2023 году продажи смартфонов и иных гаджетов в России упали на 30%

Газета.Ruиещё 1

За первые восемь недель 2023 года продажи потребительской электроники в российских магазинах в среднем упали на 30-40% в денежном выражении и на 11-12% — в штуках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России рухнули продажи смартфонов и иных гаджетов
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным компании Holodilnik.ru, продажи смартфонов в январе в штуках снизились на 13%, до 2,3 млн устройств, а в деньгах — на 43%, до 50 млрд руб. Как заявили опрошенные «Ъ» участники рынка, падение спроса связано с тем, что россияне стали больше экономить, а также с уходом из страны таких вендоров, как Apple и Samsung, чья доля на рынке была достаточно высока.

Пик падения спроса на потребительскую электронику пришелся на второй квартал 2022 года из-за дефицита поставок ключевых брендов. По словам собеседников «Ъ», параллельный импорт помог рынку немного восстановиться, но показатели все еще отстают от цифр предыдущего года. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, российский рынок смартфонов в 2023 году не сможет вернуться к уровню 2021 года ни в количественном, ни в денежном выражении.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что импорт серых смартфонов в Россию практически прекратился.

Компании,Денис Кусков,Коммерсант,Apple,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий