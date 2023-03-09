В России рухнули продажи смартфонов и иных гаджетов

За первые восемь недель 2023 года продажи потребительской электроники в российских магазинах в среднем упали на 30-40% в денежном выражении и на 11-12% — в штуках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным компании Holodilnik.ru, продажи смартфонов в январе в штуках снизились на 13%, до 2,3 млн устройств, а в деньгах — на 43%, до 50 млрд руб. Как заявили опрошенные «Ъ» участники рынка, падение спроса связано с тем, что россияне стали больше экономить, а также с уходом из страны таких вендоров, как Apple и Samsung, чья доля на рынке была достаточно высока.

Пик падения спроса на потребительскую электронику пришелся на второй квартал 2022 года из-за дефицита поставок ключевых брендов. По словам собеседников «Ъ», параллельный импорт помог рынку немного восстановиться, но показатели все еще отстают от цифр предыдущего года. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, российский рынок смартфонов в 2023 году не сможет вернуться к уровню 2021 года ни в количественном, ни в денежном выражении.