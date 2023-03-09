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1 час назад

В Крыму предупредили о подорожании местных вин

Мария Иванова

Крымские виноделы в ближайшее время поднимут цены на свою продукцию из-за невозможности доставлять товары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

В Крыму предупредили о подорожании местных вин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта военную разведку Украины.

В Росавтодоре подчеркивали, что ремонт на Крымском мосту ведется круглосуточно и его автомобильная часть будет полностью восстановлена в марте 2023 года.

Движение транспорта грузоподъемностью более 1,5 тонны по мосту пока не возобновилось. Фуры пользуются Керченской паромной переправой.

Владелец одного из крупнейших винодельческих предприятий Крыма - завода «Инкерман» - Валерий Захарьин заявил, что возможность пользоваться переправой ограничена из-за очередей.

Раньше благодаря мосту грузы из Крыма доставлялись за 36-48 часов, но теперь сроки доставки выросли более чем в два раза - от 72 до 168 часов.

К примеру, «Инкерман» сейчас доставляет свою продукцию через новые российские регионы по маршруту Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Ростов-на-Дону.

Глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофей Месеняшин рассказал, что пока вино в основном доставляют по территориям Запорожской и Херсонской областей.

При этом на 85 процентов выросли и тарифы на доставку - до 150 тысяч рублей за машину.

Захарьин отметил, что доставку осложняют плохие дороги, комендантские часы, проверки и близость маршрута к зоне спецоперации. Он объяснил, что более дорогая логистика напрямую влияет на стоимость вина, но «Инкерман» старается не повышать цены более чем на три - пять процентов.

По данным РБК, торговым сетям уже начали приходить уведомления о подорожании крымских вин. К примеру, в «Ленте» анонсировали рост цен от двух до десяти процентов.

Компании,Валерий Захарьин,ФСБ,
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