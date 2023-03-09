Введение процедуры банкротства в отношении ООО "АДДК" отложили в тринадцатый раз

Арбитражный суд Ростовской области 6 марта отклонил ходатайство банка непрофильных активов «Траст» и межрайонной ИНФС №25 Ростовской области о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Азово-Донская девелоперская компания» («АДДК»). Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Фото: Банк «Траст» Банк «Траст»

Представители «Траста» отмечают, что данное решение принимается в тринадцатый раз и подчеркивают, что не введение процедуры конкурсного производства способствует накоплению долгов ООО «АДДК» перед кредиторами.

В банке уточняют, что задолженность ООО «АДДК» перед бюджетом составляет уже более 22 млн руб. и продолжает расти, долг перед «Трастом» — более 400 млн руб.

Напомним, межрайонная ИНФС №25 Ростовской области подала заявление о признании ООО «АДДК» банкротом в Арбитражный суд Ростовской области в январе 2020 года.

Таким образом делопроизводство длится уже более трех лет — в пять раз дольше определенного законодательством срока о признании должника банкротом с даты поступления заявления от кредитора.

В сентябре 2021 года состоялось первое собрание кредиторов ООО «АДДК», на котором по результатам голосования было принято решение о введении конкурсного производства в целях реализации имущества ООО «АДДК» под контролем суда и направлением вырученных денежных средств на погашение долгов ООО «АДДК» перед кредиторами.

Однако должник заявляет ходатайства об отложении судебных заседаний, которые удовлетворяются судом. На данный момент судебное заседание отложено на 12 апреля.