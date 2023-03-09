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1 час назад

CDEK.Shopping начал прямые поставки в Россию товаров Decathlon

ТАСС

Платформа для заказа товаров CDEK.Shopping начала прямые поставки бренда Decathlon, который ушел из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

CDEK.Shopping начал поставки в Россию товаров Decathlon
Фото: ТАССТАСС

"На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось около 50 тыс. наименований оригинальной продукции французского ретейлера Decathlon, в том числе из новых коллекций", - сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что для заказа доступны 80% оригинального ассортимента бренда. CDEK.Shopping доставит заказы напрямую из Германии, Польши и Турции в среднем за 30 дней.

Ранее маркетплейсы Ozon и "Яндекс Маркет" сообщали о продаже товарных остатков сети Decathlon в России, товары этой марки по-прежнему доступны на обеих площадках, убедился корреспондент ТАСС.

Сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в России. В январе 2023 года РБК со ссылкой на свои источники сообщил о возможной продаже активов компании в России.

CDEK.Shopping - платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа.

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