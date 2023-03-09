Американская компания пообещала нарастить поставки газа в Европу

В 2024 году американская нефтегазовая компания ExxonMobil сможет нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Такое обещание в Хьюстоне на международной энергетической конференции CERAWeek дал вице-президент компании по СПГ Питер Кларк, передает РИА Новости.

По его словам, увеличить продажу газа европейским потребителям удастся с помощью строящегося СПГ-терминала GoldenPass.

«Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок», — подчеркнул топ-менеджер.

Он напомнил, что до 2024 года в мире будет запущено не так много мощностей по сжижению газа, поэтому каждый новый проект важен для стабильных поставок.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Европа приняла принципиальное решение отказаться от российских энергоресурсов. Самая сложная ситуация сложилась с природным газом. Несмотря на прогнозы перед началом отопительного периода, регион смог практически без проблем пройти его при резко сократившемся уровне поставок «Газпрома».

По состоянию на первую половину марта биржевая стоимость топлива упала ниже 450 долларов за тысячу кубометров, впервые с июля 2021 года. Таким образом, с начала зимы она снизилась в три раза. Кроме того, в хранилищах остается рекордное на этот период количество топлива. Добиться такого результате Европе позволили стабильные поставки СПГ, в том числе из США.