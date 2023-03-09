Сбер поддержал смягчение условий по льготным кредитным программам

Сбербанк поддерживает смягчение условий предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека», сообщает пресс-служба банка.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

Отмечается, что постановление смягчении условий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В Сбере уточнили, что изменения в программе «Семейная ипотека» касаются семей с детьми-инвалидами. В регионах, где невозможно приобрести жилье в новостройках, этим семьям будет предоставлена возможность покупки жилья на вторичном рынке. Согласно постановлению правительства, ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» составит до 6% годовых, а максимальный размер займа в зависимости от региона – от 6 млн до 12 млн рублей.

В свою очередь, нововведения в программах «Льготная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» затронут тех, кто был призван в ряды ВС РФ в ходе частичной мобилизации, и тех, кто участвует в СВО. Для них в рамках «Льготной ипотеки» приостанавливается действие нормы о предельном сроке госрегистрации прав на индивидуальные дома, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» – о предельном сроке регистрации по адресам построенных или приобретенных жилых помещений.