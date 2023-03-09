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1 час назад

Michelin планирует продать свой бизнес в России

Илья Родин

Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса российскому предпринимателю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу французской компании-производителя шин.

Michelin планирует продать свой бизнес в России
Фото: 

В пресс-службе подчеркнули, что планировали передать российское подразделение местному руководству. В силу ряда обстоятельств эта идея была отвергнута.

В настоящее время Michelin ведет переговоры о передаче производственных площадок российской фирме, уточнили в компании.

Отмечается, что в пресс-службе не рассказали, кто конкретно станет новым владельцем. Но пояснили, что корпорация надеется подписать договор о продаже «в ближайшее время».

По предварительным данным, завод этой и других шинных марок намеревается приобрести ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, что ранее о продаже шинного завода и других подразделений заявили в немецкой компании Continental.

Компании,Коммерсант,
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