Michelin планирует продать свой бизнес в России

Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса российскому предпринимателю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу французской компании-производителя шин.

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В пресс-службе подчеркнули, что планировали передать российское подразделение местному руководству. В силу ряда обстоятельств эта идея была отвергнута.

В настоящее время Michelin ведет переговоры о передаче производственных площадок российской фирме, уточнили в компании.

Отмечается, что в пресс-службе не рассказали, кто конкретно станет новым владельцем. Но пояснили, что корпорация надеется подписать договор о продаже «в ближайшее время».

По предварительным данным, завод этой и других шинных марок намеревается приобрести ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает «КоммерсантЪ».