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1 час назад

Фридман и Авен захотели продать доли в Альфа-банке

Lenta.ruиещё 9

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен хотят продать свои доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 миллиардов рублей (2,34 миллиарда долларов). Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знающие о договоренности и ознакомленные с документами о сделке.

Фридман и Авен захотели продать доли в Альфа-банке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Фридман и Авен таким образом стремятся освободиться от западных санкций, которые против них ввели после начала специальной военной операции России на Украине. Один из собеседников газеты заявил, что они «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкций».

Газета отмечает, что сделка может быть закрыта позднее этой весной и должна быть одобрена регулирующими органами, в том числе российским Центробанком (ЦБ). Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и Евросоюза (ЕС).

Сейчас крупнейшими акционерами Альфа-Банка Украина являются Андрей Косогов с долей 40,96 процента, Михаил Фридман с долей 32,86 процента, Петр Авен с долей 12,4 процента.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. В качестве обоснования ограничений приводились его связи во власти, из которых он якобы извлек выгоду. Фридман подавал в суд, чтобы оспорить санкции.

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