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1 час назад

WSJ: Илон Маск планирует построить собственный город в Техасе

Российская Газетаиещё 4

Американский предприниматель Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин (столица штата Техас). Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

WSJ: Илон Маск планирует построить собственный город в Техасе
Фото: SUZANNE CORDEIRO / AFPSUZANNE CORDEIRO / AFP

По их данным, сам миллиардер и представители его компаний описывали идею "как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы работать и жить".

Планируемый город будет примыкать к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company, передает ТАСС. На месте уже возведена группа модульных домов, есть бассейн, спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал.

Президент Boring Company Стив Дэвис заявил, что в планы Маска входит строительство полноценного большого города.

По законам Техаса, подать заявку на регистрацию города можно, если в населенном пункте будет проживать хотя бы 201 человек. Представительница округа Бастроп, где строится предполагаемый город Маска, заявила, что не получала заявок от предпринимателя или его представителей.

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