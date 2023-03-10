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29 минут назад

Отели с «все включено» обяжут неограниченно подавать отечественный алкоголь

Лера Букина

Отели в России, которые работают по системе «все включено», будут должны предоставлять алкогольные напитки отечественного производства в неограниченном объеме на обед и ужин. Такое правило разработал Росстандарт, пишет ТАСС.

Отели с «все включено» обяжут неограниченно подавать алкоголь из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об определенном стандарте. В стране закрепили требования к предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено». Ранее такие нормы не вводились. Их действие начнется 30 июня.

В документе также указано: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трёх видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе.

В гостиницах категории «три звезды» и ниже, которые работают по системе all inclusive, должно числиться не менее двух баров, в четырехзвездочных — не менее трех, в пятизвездочных — не менее четырех.

Названы лучшие отели мира

Ассортимент блюд «шведского стола» у отелей должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.

Ранее в России подписали постановление, в соответствии с которым для отечественного вина вводят федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Марки появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного на территории РФ. Она также должна соответствовать всем стандартам качества виноделия.

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