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1 час назад

Сбербанк увеличил сумму для покупок без ПИН-кода

РИА "ФедералПресс"иещё 11

Сбербанк с начала 2023 года тестирует увеличение лимита для оплаты картой, при котором можно не вводить ПИН-код. Сейчас без пароля можно расплатиться за товар свыше 1 тыс. рублей.

Сбербанк увеличил сумму для покупок без ПИН-кода
Фото: ТАССТАСС

«Сбербанк тестирует повышение лимитов для покупок без ПИН-кода. Теперь сумма операции может превышать 1 тыс. рублей в сети терминалов эквайринга «Сбера», – пишет РБК.

Отмечается, что уже сейчас в некоторых банкоматах «Сбера» в Москве не требуется вводить код при оплате картой на сумму свыше 2 тыс. рублей. При этом если речь идет о 3 тыс. рублей, необходимо ввести ПИН-код.

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