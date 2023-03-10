Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Lady & Gentleman City запустит в России новую сеть магазинов

Sostav.ru

Фэшн-ритейлер Lady & Gentleman City откроет первый магазин под новым названием Just Clothes. Торговая точка заработает в ТРЦ «Авиапарк», сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх консультантов по недвижимости.

Lady & Gentleman City запустит в России новую сеть магазинов
Фото: Sostav.ruSostav.ru

На сайте «Авиапарка» информация об этой точке пока отсутствует, отмечает издание. Согласно данным системы «Спарк», управляющая сетью компания «Трейд менеджмент» в ноябре 2022 года зарегистрировала домен justclothes. Сейчас он не активен.

По словам собеседников «Ведомостей», ритейлер намерен создать сеть магазинов под брендом Just Clothes, в которых будет торговать одеждой под собственными торговыми марками. Компания ищет под эти цели (и под другие проекты) помещения на 1,2 тыс. — 1,7 тыс. квадратных метров в торговых центрах Москвы и регионов, знает, в частности, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Однако точное количество точек, которые откроются под вывеской Just Clothes, опрошенные изданием консультанты затруднились назвать. В «Трейд менеджменте» на запрос не ответили.

Сеть магазинов Lady & Gentleman City создана в 1993 году. По данным на конец сентября 2022 года, «Трейд менеджмент» управляла 73 магазинами Lady & Gentleman City, Casual Day, Lady & Gentleman Street и другими. В портфеле компании также есть монобрендовые бутики Armani Exchange, ЕА7 Emporio Armani, Alessandro Manzoni и Hugo.

Выручка ООО «Трейд менеджмент» за девять месяцев 2022 году составила 5,8 млрд руб. (рост на 37,2% год к году), чистая прибыль — 154,9 млн руб. (рост на 50,8%). В 2019 году своим бенефициаром сеть называла генерального директора Геннадия Типпеля. Сейчас, согласно данным «Спарка», владельцем числится бизнесмен Александр Головин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий