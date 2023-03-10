Lady & Gentleman City запустит в России новую сеть магазинов

Фэшн-ритейлер Lady & Gentleman City откроет первый магазин под новым названием Just Clothes. Торговая точка заработает в ТРЦ «Авиапарк», сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх консультантов по недвижимости.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

На сайте «Авиапарка» информация об этой точке пока отсутствует, отмечает издание. Согласно данным системы «Спарк», управляющая сетью компания «Трейд менеджмент» в ноябре 2022 года зарегистрировала домен justclothes. Сейчас он не активен.

По словам собеседников «Ведомостей», ритейлер намерен создать сеть магазинов под брендом Just Clothes, в которых будет торговать одеждой под собственными торговыми марками. Компания ищет под эти цели (и под другие проекты) помещения на 1,2 тыс. — 1,7 тыс. квадратных метров в торговых центрах Москвы и регионов, знает, в частности, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Однако точное количество точек, которые откроются под вывеской Just Clothes, опрошенные изданием консультанты затруднились назвать. В «Трейд менеджменте» на запрос не ответили.

Сеть магазинов Lady & Gentleman City создана в 1993 году. По данным на конец сентября 2022 года, «Трейд менеджмент» управляла 73 магазинами Lady & Gentleman City, Casual Day, Lady & Gentleman Street и другими. В портфеле компании также есть монобрендовые бутики Armani Exchange, ЕА7 Emporio Armani, Alessandro Manzoni и Hugo.