Lady & Gentleman City запустит в России новую сеть магазинов

Фэшн-ритейлер Lady & Gentleman City откроет первый магазин под новым названием Just Clothes. Торговая точка заработает в ТРЦ «Авиапарк», сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх консультантов по недвижимости.
На сайте «Авиапарка» информация об этой точке пока отсутствует, отмечает издание. Согласно данным системы «Спарк», управляющая сетью компания «Трейд менеджмент» в ноябре 2022 года зарегистрировала домен justclothes. Сейчас он не активен.
По словам собеседников «Ведомостей», ритейлер намерен создать сеть магазинов под брендом Just Clothes, в которых будет торговать одеждой под собственными торговыми марками. Компания ищет под эти цели (и под другие проекты) помещения на 1,2 тыс. — 1,7 тыс. квадратных метров в торговых центрах Москвы и регионов, знает, в частности, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Однако точное количество точек, которые откроются под вывеской Just Clothes, опрошенные изданием консультанты затруднились назвать. В «Трейд менеджменте» на запрос не ответили.
Сеть магазинов Lady & Gentleman City создана в 1993 году. По данным на конец сентября 2022 года, «Трейд менеджмент» управляла 73 магазинами Lady & Gentleman City, Casual Day, Lady & Gentleman Street и другими. В портфеле компании также есть монобрендовые бутики Armani Exchange, ЕА7 Emporio Armani, Alessandro Manzoni и Hugo.
Выручка ООО «Трейд менеджмент» за девять месяцев 2022 году составила 5,8 млрд руб. (рост на 37,2% год к году), чистая прибыль — 154,9 млн руб. (рост на 50,8%). В 2019 году своим бенефициаром сеть называла генерального директора Геннадия Типпеля. Сейчас, согласно данным «Спарка», владельцем числится бизнесмен Александр Головин.