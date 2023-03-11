"Газпром" сократил транзит газа через Украину в Европу

Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области составила 39,6 млн кубометров. Днем ранее транзит составил 42,4 млн кубометров. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в очередной раз отклонена украинской стороной.

Прием газа для транзита через "Сохрановку" был прекращен Украиной в мае 2022 года. С тех пор средний объем поставок российского голубого топлива через газотранспортную систему Украины в Европу составляет 40-43 млн кубометров в сутки. В начале января 2023 года подача падала ниже 25 млн кубометров, с 1 февраля показатель перешел к росту.