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21 минуту назад

Минстрой обратился в ФАС по поводу роста цен на металл

РИА Недвижимостьиещё 2

Министерство строительства и ЖКХ России направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рост цен на металл, сообщил на встрече в Совете Федерации с вице-спикером верхней палаты парламента Галиной Кареловой глава ведомства Ирек Файзуллин.

Минстрой обратился в ФАС по поводу роста цен на металл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, предыдущий стремительный рост цен на металлопродукцию отмечался в 2020 и 2021 годах. Подобный рост наблюдается и сейчас.

"Мы соответствующее обращение направили в ФАС, потому что нас не устраивает сегодня тот рост цен на металл, в том числе на арматуру, который наблюдается в последние три недели. В этот раз мы более активно ударим в колокол на предмет того, почему это происходит", - сказал Файзуллин.

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