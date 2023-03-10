Минстрой обратился в ФАС по поводу роста цен на металл

"Мы соответствующее обращение направили в ФАС, потому что нас не устраивает сегодня тот рост цен на металл, в том числе на арматуру, который наблюдается в последние три недели. В этот раз мы более активно ударим в колокол на предмет того, почему это происходит", - сказал Файзуллин.