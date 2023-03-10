Альфа-банк прокомментировал данные о продаже долей Фридмана и Авена

В Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров, которая не потребует согласования регуляторов, новым владельцем банка может стать один из основателей «Альфа-групп» Андрей Косогов, рассказал представитель кредитной организации.

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В банке подтвердили, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару — Андрею Косогову.

По словам представителя банка, «такая сделка действительно прорабатывается», но говорить о ее завершении рано, так как стороны должны пройти ряд корпоративных и юридических процедур.

В Альфа-банке также заявили, что ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому, скорее всего, одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Представитель отметил, что сделка будет осуществлена в полном соответствии с законодательством.

«Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов», — сообщил представитель банка.