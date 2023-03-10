Замглавы «Газпрома» Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка

Глава компании «Газпром экспорт», заместитель председателя правления российского энергетического холдинга «Газпром» Елена Бурмистрова перейдет на работу в Газпромбанк и станет вице-президентом кредитной организации. Исполнять обязанности руководителя «Газпром экспорта» будет Дмитрий Хандога, а курировать деятельность «Газпрома» на газовом рынке — заместитель главы холдинга Виталий Маркелов, сообщается на сайте «Газпрома».

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«Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» и генерального директора ООО «Газпром экспорт», переходит на работу Первым Вице-Президентом АО «Газпромбанк». Куратором деятельности компании на газовом рынке будет заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов», — заявили в пресс-службе монополиста.

Бурмистрова входила в правление «Газпрома» на протяжение последних нескольких лет — с 2019 года. В энергетическом холдинге она курировала вопросы внешнеэкономической деятельности. При этом компанию «Газпром экспорт» она возглавляла с 2014 года.