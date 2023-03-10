Air Moldova арендовала три самолета для прекращения отмены рейсов

Авиакомпания Air Moldova арендовала три самолета, чтобы решить проблему с нехваткой бортов и перестать отменять рейсы. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В настоящее время Air Moldova испытывает операционные трудности из-за нехватки самолетов. Чтобы смягчить их, компания заключила контракты на аренду трех самолетов европейских компаний для выполнения части регулярных рейсов. Другая часть запланированных полетов претерпит изменения в расписании. Частота рейсов по некоторым направлениям будет сокращена», — говорится в сообщении.

Также в авиакомпании отметили, что сегодня, 10 марта, все рейсы отменены. Air Moldova возобновит деятельность, начиная с 11 марта.