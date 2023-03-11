В США обанкротился один из крупнейших банков

Департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил в пятницу о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Соответствующее уведомление размещено на сайте департамента.

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Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года, отмечает телеканал CNN. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. В четверг Silicon Valley объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит дополнительно акций на $2,25 млрд. Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. В пятницу утром отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве финансового учреждения, хотя обычно подобные объявления делаются после закрытия торгов на бирже вечером.

Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

Биржи пока отреагировали на это умеренно, хотя, как отмечает газета The Wall Street Journal, такое крупное банкротство вызывает ассоциации с кризисом 2008 года и опасения цепной реакции и новых ударов по финансовой системе. Пока сильнее всего упал индекс Nasdaq, отражающий ситуацию в высокотехнологичном секторе (-1,76%). Индекс Dow Jones снизился на 1,07%, а S&P 500 - на 1,45%.

В Белом доме отреагировали на банкротство. Как заявила в пятницу на брифинге председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз, "министр финансов Джанет Йеллен внимательно следит за ситуацией вокруг Silicon Valley Bank".