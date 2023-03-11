В США произошло крупнейшее банкротство с 2008 года

Стало известно о банкротстве одного из крупнейших банков Соединенных Штатов Silicon Valley Bank, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

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Об этом заявил департамент финансовой защиты американского штата Калифорния. Это стало самым крупным банкротством кредитного учреждения в Соединенных Штатах со времени финансового кризиса, произошедшего в 2008 году. Один из ведущих банков Кремниевой долины разорился менее чем за два дня. 9 марта учреждение объявило, что совершило неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит акции на $2,25 млрд.

При этом консалтинговые агентства рекомендовали клиентам Silicon Valley Bank снимать свои деньги со счетов, что вызвало резкое сокращение ликвидности. Утром 10 марта отток капитала лишь ускорился. Регулятор был вынужден объявить о банкротстве учреждения несмотря на то, что обычно подобные заявления делаются после закрытия торгов на вечерней бирже.

В настоящее время Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.