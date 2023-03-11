В США произошло крупнейшее банкротство с 2008 года

Стало известно о банкротстве одного из крупнейших банков Соединенных Штатов Silicon Valley Bank, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Об этом заявил департамент финансовой защиты американского штата Калифорния. Это стало самым крупным банкротством кредитного учреждения в Соединенных Штатах со времени финансового кризиса, произошедшего в 2008 году. Один из ведущих банков Кремниевой долины разорился менее чем за два дня. 9 марта учреждение объявило, что совершило неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит акции на $2,25 млрд.
При этом консалтинговые агентства рекомендовали клиентам Silicon Valley Bank снимать свои деньги со счетов, что вызвало резкое сокращение ликвидности. Утром 10 марта отток капитала лишь ускорился. Регулятор был вынужден объявить о банкротстве учреждения несмотря на то, что обычно подобные заявления делаются после закрытия торгов на вечерней бирже.
В настоящее время Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.
Подобное крупное банкротство ассоциируется с кризисом 2008 года. Существуют опасения, что это может вызвать цепную реакцию и привести к новым ударам по финансовой системе США. Американский технологичный индекс Nasdaq уже упал на 1,76%, индекс Dow Jones - на 1,07%, а S&P 500 - на 1,45%.