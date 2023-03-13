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27 минут назад

Компания Apple столкнулась с беспрецедентной волной увольнений руководителей

Российская Газетаиещё 1

Компания Apple столкнулась с беспрецедентным уровнем текучести кадров в рядах руководителей. С июля 2022 года корпорация потеряла около десятка высокопоставленных руководителей. Большинство из них занимали должность вице-президента и подчинялись непосредственно генеральному директору Тиму Куку.

Apple столкнулась с беспрецедентной волной увольнений руководителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ушли вице-президенты, которые курировали промышленный дизайн, интернет-магазин, информационные системы, облачные технологии, аспекты разработки аппаратного и программного обеспечения, вопросы конфиденциальности, продажи на развивающихся рынках, абонентское обслуживание и закупки. В общей сложности это 11 ключевых позиций. В прошлые годы Apple могла потерять одного или двух вице-президентов в течение года, пишет Bloomberg.

Был и приток руководителей. В компании появился новый директор по персоналу, который взял на себя обязанности руководителя розничной сети, а также директор по информационным технологиям.

В большинстве Apple покинули сотрудники, проработавшие там более 15 лет. Волна ухода может усилиться, так как многие возрастные вице-президенты вскоре уйдут на пенсию. Компания организована по функциональному принципу. Это означает, что команды вносят свой вклад во все крупные продукты. После ухода топ-менеджеров их обязанности распределятся, нагрузка возрастет.

Финансовые проблемы компании также стали причиной увольнения сотрудников. В прошлом году акции Apple упали почти на 30 процентов после трех лет значительного роста. А от этого напрямую зависят зарплаты вице-президентов Apple. В худшие времена они могут терять половину своего дохода.

Apple делает акцент на Индии. Эта страна быстро стала ключевой. С января выручка в Индии выросла, в то время как в других регионах падала. Теперь Apple рассматривает страну как отдельного регионального игрока. Вопросы продвижения продукта региональные менеджеры будут решать напрямую с руководителями Apple в Калифорнии.

Компании,Тим Кук,Apple,
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