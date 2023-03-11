Эксперт оценил крупнейшее с 2008 года банкротство американского банка

Банкротство крупного американского банка Silicon Valley Bank оценили как «разовое», но свидетельствующее о проблемах у всего финансового сектора США. Так считает доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков, пишут «Известия».

Крах Silicon Valley Bank (SVB) не является триггером для массового банкротства в США – уверен Чирков.

Он считает, что у банка очень специфический портфель клиентов: стартапы, крайне рискованные инвестиции. Поэтому в случае SVB речь идёт о «разовом банкротстве». Однако проблемы у финансового сектора США будут нарастать.

Один из факторов, указывающих на это - серьезный рост процентных ставок в США. Из-за этого могут обанкротиться многие финучреждения.

Обслуживание кредитов для банков становится очень дорогим, а активы банков обесцениваются. Облигации, которые находятся в активах многих банков США, становятся намного дешевле. Это создает большие проблемы.

«Я думаю, что в 2023 году мы увидим банкротство многих других финансовых учреждений на Западе», - подытожил эксперт.