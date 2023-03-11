Российские компании столкнулись с трудностями при выводе выручки из Индии за продажу нефти

Россия успешно продает нефть и газ Индии, но не может вывести из страны индийскую валюту – рупии. Это стало основной трудностью для российских экспортно-сырьевых компаний, сообщают «Новые Известия».

В 2022 году Индия стала для России одним из ключевых импортеров вместе с Китаем, и даже опережала его в некоторые месяцы. Однако Индия приобретает российские ресурсы исключительно за нацвалюту — рупии. Вывести их из страны невозможно.

Профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что по данной причине «в российско-индийской торговле формируется гигантский торговый дисбаланс».

Проблему также подметил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Более того, он утверждает, что подобные трудности складываются и с китайским юанем.

Можно продавать российскую нефть за рупии и юани, но просто вывести и обналичить их в интересах компании «так просто не получится».

Эксперты говорят, что проблема кроется в особенностях законодательства КНР и Индии, которое содержит обременения на использование валюты и на вывод из финансовой системы.