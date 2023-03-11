Один из пользователей предложил компании Twitter, которой владеет Маск, приобрести Silicon Valley Bank и стать таким образом "электронным банком". "Я открыт к этой идее", - прокомментировал Маск эту публикацию.

В пятницу департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.