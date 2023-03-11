Белый дом поддержал бурение новых скважин на Аляске

Белый дом и Байден поддержали проект бурения нефтяных скважин на Аляске. Экологи считают, что данный план приведет к климатической катастрофе», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о полученном разрешении для американской энергетической корпорации ConocoPhillips. Она хочет начать работы на северо-западе Аляски. Проект оценивается в 8 млрд долларов.

«После бурения будет добываться около 180 тыс. баррелей в сутки, или 1,6% от всей текущей добычи в США», — пишет издание.

Против таких замыслов выступили экологи. Они считают, что проект навредит природе уникального региона и будет «противоречить переходу на зеленую энергетику», который обещал воплотить Байден.