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1 час назад

Танкер впервые за четыре года доставил российскую нефть в Западную Африку

Lenta.ru

Нефть из России впервые за четыре года доставлена танкером в Западную Африку. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть из РФ впервые за четыре года доставлена танкером в Западную Африку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, танкер с 600 тоннами нефти вышел из порта в Новороссийске в январе. Территориальных вод Ганы судно достигло 24 февраля, в настоящий момент оно ожидает разгрузки у берега. Сырье должно поступить на завод в город Тема вблизи от столицы Ганы.

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В конце февраля сообщаюсь, что российская нефть станет храниться в Гане из-за сокращения пула покупателей. Тогда же отмечалось, что Гана сама по себе является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 тысяч баррелей в день за последние шесть месяцев. Она находится рядом с Нигерией и Анголой, двумя крупнейшими поставщиками сырья для стран Африки.

Компании,Новороссийский морской торговый порт,
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