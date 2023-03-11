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1 час назад

NYT: Банкротство Silicon Valley Bank грозит проблемами другим организациям в США

Вечерняя Москва

Банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщила американская газета The New York Times.

NYT: Банкротство Silicon Valley Bank грозит проблемами другим организациям в США
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Федеральная корпорация страхования вкладов взяла под контроль активы банка в пятницу. Крах вызвал опасения, что другие банки тоже могут столкнуться с проблемами, — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что банкротство кредитной организации произошло спустя два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. В то же время резкое снижение стоимости его инвестиционных активов «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков». В результате произошедшего акции резко упали.

Проблемы, с которыми столкнулся SVB могут распространиться по некоторым частям сектора. В связи с этим министр финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы, отмечается в материале.

В свою очередь американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.

Компании,Илон Маск,Джанет Йеллен,SpaceX,
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