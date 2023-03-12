Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines, написало агентство Reuters.

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По данные издания, к 2030 году перевозчик наладит сообщение с более чем 100 городами по всему миру. Рейсы, по каким именно направлениям начнет выполнять компания на пером этапе — не уточняется.

Надзор на авиаперевозчиком станет осуществлять Суверенный фонд Саудовской Аравии. В совет директоров компании войдут управляющий фонда Ясир аль-Румайян и экс-генеральный директор авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways Тони Дуглас.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило рассмотрении возможности приобретения чемпионата мира по кольцевым гонкам на автомобилях «Формула-1» со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.