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1 час назад

Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines

Газета.Ru

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines, написало агентство Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании
Фото: газета.ругазета.ру

По данные издания, к 2030 году перевозчик наладит сообщение с более чем 100 городами по всему миру. Рейсы, по каким именно направлениям начнет выполнять компания на пером этапе — не уточняется.

Надзор на авиаперевозчиком станет осуществлять Суверенный фонд Саудовской Аравии. В совет директоров компании войдут управляющий фонда Ясир аль-Румайян и экс-генеральный директор авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways Тони Дуглас.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило рассмотрении возможности приобретения чемпионата мира по кольцевым гонкам на автомобилях «Формула-1» со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.

В первой половине октября газета The Times написала, что британский эксперт по творчеству Леонардо да Винчи Мартин Кемп собирался проверить на предмет подлинности картину итальянского художника «Спаситель мира» («Salvator Mundi»), которую в 2017 году купил коллекционер из Саудовской Аравии за $450 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Компании,Мартин Кемп,Леонардо да Винчи,
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