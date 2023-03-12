Владельцы "Декатлон" приняли решение по сети магазинов

Владельцы популярных сетей магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян. Руководители бизнеса поставили окончательную точку в вопросе дальнейшего пребывания в нашей стране. И теперь придется закрыть уже все магазины одной из сетей, сообщает PRIMPRESS.

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Как рассказали специалисты, новое решение касается некогда очень популярной и распространенной в нашей стране сети магазинов «Декатлон». Данный бренд входит в одну большую французскую семью «Мюлье» вместе с гипермаркетами «Леруа Мерлен» и «Ашан», а потому стратегические решения принимаются именно в головном офисе компании.

Владельцы холдинга решили окончательно поставить точку в вопросе пребывания сети магазинов спортивных товаров «Декатлон». Напомним, что торговые точки этого бренда были временно закрыты летом прошлого года. Многие россияне надеялись, что магазины вновь откроются в этом году. Но сейчас компания неожиданно решила их полностью закрыть.

По словам источников, владельцы бизнеса будут продавать эти магазины другим игрокам. Но как это будет проходить, пока непонятно. Ранее у «Декатлона» было больше 55 магазинов по всей России. А в целом стоимость бизнеса оценивается в сумму почти 15 миллиардов рублей.