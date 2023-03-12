Владельцы "Декатлон" приняли решение по сети магазинов

Владельцы популярных сетей магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян. Руководители бизнеса поставили окончательную точку в вопросе дальнейшего пребывания в нашей стране. И теперь придется закрыть уже все магазины одной из сетей, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, новое решение касается некогда очень популярной и распространенной в нашей стране сети магазинов «Декатлон». Данный бренд входит в одну большую французскую семью «Мюлье» вместе с гипермаркетами «Леруа Мерлен» и «Ашан», а потому стратегические решения принимаются именно в головном офисе компании.
Владельцы холдинга решили окончательно поставить точку в вопросе пребывания сети магазинов спортивных товаров «Декатлон». Напомним, что торговые точки этого бренда были временно закрыты летом прошлого года. Многие россияне надеялись, что магазины вновь откроются в этом году. Но сейчас компания неожиданно решила их полностью закрыть.
По словам источников, владельцы бизнеса будут продавать эти магазины другим игрокам. Но как это будет проходить, пока непонятно. Ранее у «Декатлона» было больше 55 магазинов по всей России. А в целом стоимость бизнеса оценивается в сумму почти 15 миллиардов рублей.
Тем временем решение о полном закрытии магазинов и уходе с российского рынка этой сети подтверждается тем, что их товары начали доставлять в Россию через транспортные компании. Все остатки на складах были распроданы еще в прошлом году через маркетплейсы. А теперь спортивную одежду и другие товары указанной марки возят в нашу страну из Турции, Польши и Германии напрямую. Доставка осуществляется за 30 дней, а стоимость, конечно, гораздо выше, чем была в магазинах.