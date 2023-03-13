Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
50 минут назад

Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку

Lenta.ruиещё 3

В Госдуму до конца весенней сессии внесут законопроект, по которому интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги) должны будут уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты, разработка документа о регулировании уведомлений о платных подписках началась еще в прошлом году — в уведомлении должна была содержаться кнопка, позволяющая отключить подписку.

Однако теперь законопроект предполагает, что в уведомлении, которые операторы сервисов обязаны направлять клиентам, вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке, пишет издание.

Уточняется, что обсуждение проекта растянулось на год, потому что он встретил «серьезное противодействие бизнеса».

Ранее в России предложили уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях. В списке движения «Общественная потребительская инициатива» упомянуты 14 ситуаций, в которых правила обмена и возврата товаров маркетплейсами «противоречат действующему закону».

Компании,Коммерсант,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий