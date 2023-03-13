ВТБ в Казахстане начал выпуск карт «Мир»

"В декабре прошлого года мы представили цифровые карты "Мир". Сейчас мы начали выпускать их в пластике. Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги", - говорится в сообщении.