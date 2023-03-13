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29 минут назад

"Ъ": S8 Capital может приобрести активы Continental в России

ТАСС

Многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна хочет приобрести российские активы Continental, включающие в себя шинный завод в Калуге. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Появился претендент на активы Continental в России
Фото: ТАССТАСС

В Continental не стали комментировать покупателя и условия сделки, однако сообщили "Коммерсанту", что рассматривают различные стратегии по отношению к активам, в том числе контролируемый выход с рынка. В компании добавили, что представительства Continental, в частности, ООО "Континентал тайрс рус" и ООО "Континентал Калуга", продолжают работать в штатном режиме, выполняя обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме. В S8 не ответили на запрос газеты.

Помимо шинного бизнеса у Continental в РФ есть заводы "Континентал аутомотив системс рус", производящие электронные автокомпоненты и элементы систем подачи и впрыска топлива, а также "Контитех", выпускающий трубопроводы для систем автомобильного кондиционирования и систем гидроусиления руля, отмечает "Коммерсантъ".

Первое производство концерна Continental в России - шинный завод в Калуге - открыт в октябре 2013, в его строительство инвестор вложил €240 млн. Завод производит шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador, за три года с момента открытия завод выпустил более 5 млн шин.

8 марта 2022 года Continental заявила о приостановке производства и бизнеса в России. Речь шла прежде всего об изготовлении шин и комплектующих на заводе в Калуге. Помимо этого, компания приостановила экспорт своей продукции в РФ. Позже Continental решила возобновить работу предприятия в Калуге.

В июле 2022 года S8 Capital приобрел все активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России.

Компании,Армен Саркисян,Коммерсант,
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