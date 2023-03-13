Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
38 минут назад

Siemens пытается добиться переноса судов с РЖД в Вену

Лера Букина

В Верховный суд России были поданы кассационные жалобы со стороны Siemens Mobility. Компания попыталась опротестовать запрет на рассмотрение споров по договорам с ОАО «РЖД» за рубежом, сообщает «Коммерсант».

Siemens пытается добиться переноса судов с РЖД в Вену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным электронной справочной суда, одну жалобу направили 6 марта, другую — 9 марта. Первая жалоба связана с договором от 17 декабря 2014 года между РЖД и Siemens Mobility на обслуживание гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

В материалах дела указано, что весной минувшего года Siemens Mobility проинформировала РЖД об отсутствии возможности выполнять работу. Тогда она сослалась на «обстоятельства непреодолимой силы». Спустя четыре недели компанией был расторгнут договор в одностороннем порядке.

В 2022 году Siemens сообщила, что приняла решение покинуть российский рынок. Как заявили после этого в РЖД, обслуживать поезда «Сапсан» и «Ласточка» продолжат в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга.

В июле 2022 года компанией РЖД было направлено в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных в отношении нее ограничений. В фирме указали на разрыв хозяйственных цепочек и разрушение отношений между российскими и европейскими контрагентами. Осенью компания вновь обратилась в Совет Евросоюза с просьбой об отмене введенных ранее против нее санкций.

Компании,Верховный суд,Коммерсант,Siemens,Совет Европы,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий