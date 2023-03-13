Siemens пытается добиться переноса судов с РЖД в Вену

В Верховный суд России были поданы кассационные жалобы со стороны Siemens Mobility. Компания попыталась опротестовать запрет на рассмотрение споров по договорам с ОАО «РЖД» за рубежом, сообщает «Коммерсант».

Согласно данным электронной справочной суда, одну жалобу направили 6 марта, другую — 9 марта. Первая жалоба связана с договором от 17 декабря 2014 года между РЖД и Siemens Mobility на обслуживание гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

В материалах дела указано, что весной минувшего года Siemens Mobility проинформировала РЖД об отсутствии возможности выполнять работу. Тогда она сослалась на «обстоятельства непреодолимой силы». Спустя четыре недели компанией был расторгнут договор в одностороннем порядке.

В 2022 году Siemens сообщила, что приняла решение покинуть российский рынок. Как заявили после этого в РЖД, обслуживать поезда «Сапсан» и «Ласточка» продолжат в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга.