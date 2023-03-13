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1 час назад

В Wildberries отреагировали на сообщения о мышах в коробке с товаром

Елена Прошина

Пресс-служба маркетплейса Wildberries опровергла появившиеся сведения о поступившей в пункт выдачи в Санкт-Петербурге коробке с сапогами и мышами. Об этом пишет «Лента.ру».

В Wildberries отреагировали на сообщения о мышах в коробке с товаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее распространилась информация, что в пункт выдачи Wildberries в Санкт-Петербурге из сортировочного центра в Шушарах поступила коробка с розовыми сапогами. Помимо обуви в ней также находилось целое семейство мышей. Чтобы не напугать покупателей, вещь пришлось списать как брак. Однако по словам главы пресс-службы компании Валерия Прокопьева, данная информация не что иное, как фейк.

«На складах компании нет мышей и быть не может: товары проходят проверку как в самих логистических центрах, так и в пунктах выдачи», — сказал он.

Это уже не первый скандал, связанный с маркетплейсом за последнее время. Ранее в сети появилось видео, на котором охранник объясняет мужчине, что согласно новому указу Wildberries, на работу в компанию запрещено брать чеченцев и дагестанцев. В компании эту информацию опровергли.

Компании,Валерий Прокопьев,
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