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45 минут назад

РФПИ продал долю в InfoWatch Наталье Касперской

ТАСС

Работающая в сфере информационной безопасности InfoWatch выкупила долю в 4,17% в своей управляющей компании, которая ранее принадлежала Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Об этом в понедельник сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

РФПИ продал долю в InfoWatch Наталье Касперской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При входе РФПИ в капитал оговаривалось, что по истечении пяти лет мы будем иметь возможность или выкупить акции, или продать их, или сделать IPO. Как у госфонда, у них есть требования по монетизации через несколько лет. Мы предпочли выкупить свои акции. Считаю, что РФПИ помог нам на этапе становления в решении наших многих задач. Далее его нахождение в составе акционеров было нецелесообразным", - сообщила Касперская, чьи слова ТАСС передал ее представитель.

Группа компаний InfoWatch объявила об инвестиции со стороны РФПИ в 2017 году. Сообщалось, что средства будут направлены в капитал группы InfoWatch для увеличения ее экспортного потенциала и локализации продуктов и решений в области обеспечения информационной безопасности организаций на иностранных рынках, а также для открытия офисов компании на ключевых рынках сбыта, включая страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Ранее о выкупе доли писали в РБК. Как сообщил газете директор Advance Capital Артур Шубаев, в феврале 2022 года доля примерно 4% InfoWatch могла стоить 250-300 млн руб.

Компании,Наталья Касперская,Российский фонд прямых инвестиций,
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