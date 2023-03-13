РФПИ продал долю в InfoWatch Наталье Касперской

"При входе РФПИ в капитал оговаривалось, что по истечении пяти лет мы будем иметь возможность или выкупить акции, или продать их, или сделать IPO. Как у госфонда, у них есть требования по монетизации через несколько лет. Мы предпочли выкупить свои акции. Считаю, что РФПИ помог нам на этапе становления в решении наших многих задач. Далее его нахождение в составе акционеров было нецелесообразным", - сообщила Касперская, чьи слова ТАСС передал ее представитель.