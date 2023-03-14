В работе Papa John's в России произойдут изменения

Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса в России. Компания продолжит работать обособленно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Сеть пиццерий хочет отделиться от Papa John`s International, сменив описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте сети уже поменялся логотип «Папа Джонс». Скорее всего, продажи бизнеса не будет, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном, знает собеседник издания.

В России работает 198 точек сети. В марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку бизнеса в стране. Глобальный офис и российский владелец франшизы не могли решить, по какому сценарию компания может уйти с российского рынка. Сообщалось, что компания в России зарегистрировала ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru. При этом продолжала работать под международным брендом, а создание новых доменов объясняли «защитой от мошеннических сайтов».