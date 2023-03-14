Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Papa John`s продолжит работу в РФ, сменив концепцию бренда

Sostav.ruиещё 3

Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса в России. Компания продолжит работать обособленно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В работе Papa John's в России произойдут изменения
Фото: ТАССТАСС

Сеть пиццерий хочет отделиться от Papa John`s International, сменив описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте сети уже поменялся логотип «Папа Джонс». Скорее всего, продажи бизнеса не будет, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном, знает собеседник издания.

В России работает 198 точек сети. В марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку бизнеса в стране. Глобальный офис и российский владелец франшизы не могли решить, по какому сценарию компания может уйти с российского рынка. Сообщалось, что компания в России зарегистрировала ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru. При этом продолжала работать под международным брендом, а создание новых доменов объясняли «защитой от мошеннических сайтов».

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отметила, что компании, которые в России развиваются через мастер-франшизы без прямого представительства бренда в стране, оказались в более выигрышном положении. Она приводит в пример Burger King, продолжающий работу в прежнем формате. Основная задача таких компаний, по её словам, — сохранить бренд в привычном для потребителя звучании.

Компании,Анна Рождественская,Кристофер Уинн,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий